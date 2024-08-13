Балаклавскую бухту начнут закрывать на ночь

Вход в Балаклавскую бухту будут закрывать боновые заграждения. Вопрос об это поднял в ходе аппаратного совещания 12 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Занимаемся, утвердили техническое задание, определились с подрядчиком, сегодня подписываем контракт и приступаем к работам. По срокам выполнения дополнительно доложу. Постараемся оперативно все сделать», — доложил и.о.замгубернатора Павел Иено.

Реализовать данную меру безопасности власти Севастополя решили после попадания ракеты на пляж в Учкуевке.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города