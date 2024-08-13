Интервью с директором музейно-выставочного центра Севастополя Виталием Зотовым: «Самое главное событие в том, что мы состоялись как музей»

Российской галерее искусств в Севастополе исполнилось пять лет. Как музей ведёт выставочную деятельность, пока дожидается строительства основного здания, как формируются фонды, откуда черпаются идеи и какие сюрпризы ждут посетителей галереи читайте в интервью с директором музейно-выставочного центра Виталием Зотовым.

Музей празднует свое пятилетие. Расскажите подробнее, как прошли эти пять лет и какое самое главное, по вашему мнению, событие для музея за эти пять лет?

На мой взгляд, самое главное событие в том, что мы состоялись как музей. Музей — это прежде всего, конечно, коллекция — в наших фондах уже первая тысяча экспонатов, во-вторых — это сами стены. Музейный комплекс начали строить последним, и благодаря нашим строителям уже приближаемся к финальной стадии. Почему для нас это важно? Потому что это строительство долго откладывалось. И, можно сказать, символично, что несмотря ни на что оно началось два года назад, уже после того, как начались события специальной военной операции. И сейчас мы уже видим практически возведенное здание, монолит. Сейчас уже стартовали отделочные работы, и мы уже думаем над тем, как мы туда будем переезжать, чем мы там будем заниматься и чем будем встречать наших гостей.

И, конечно же, музей — это люди. Наша динамично формирующаяся команда и, несомненно, наши гости, для которых мы и работаем!

Если говорить об итогах, подводить черту, то с 2021 года, когда состоялась самая первая выставка, по сегодняшний день мы реализовали 23 выставочных проекта в Севастополе, в Москве, в Крыму, в Белгороде, в Сочи.

Мы не ограничиваем себя географией. Различные по жанру и формату, эти выставочные проекты уже вошли в историю музея. И, конечно, больше всего запомнилась, наверное, первая выставка — выставка Айвазовского, потому что она была, с одной стороны, первая проба пера, а с другой стороны, мы показали, как мы хотим и как мы будем работать, как мы будем показывать произведения искусства. И на тот момент, в 2021 году, для Севастополя это было в новинку.

К настоящему моменту, мне кажется, мы уже приучили публику к тому, что каждая выставка — это не просто знакомство с картинами, но и специально оформленная экспозиция, которая включает в себя и выставочную застройку, и специальную работу со светом, и серьезные звуковые сценарии. Сейчас наши гости уже с нетерпением ждут новых проектов.

Выставка, вызвавшая наибольший отклик, самая значительная по масштабу, — это выставка #ПетровВодкинЛомакина, прошедшая в прошлом году в Москве. Ее посетили более 20 тысяч зрителей, в интернете несколько десятков тысяч человек познакомились с экспозицией. Она проходила в течение двух с половиной месяцев на площадке Музея Москвы. На ней мы впервые представили публике работы художницы Марии Ломакиной вместе с ее учителем Кузьмой Петровым-Водкиным. Мы можем с гордостью сказать, что имя уроженки Крыма мы открыли для широкой публики. Также приятно, что по итогам этой выставки ее наследница, дочь Марина Ломакина, передала в дар нашему музею достаточно большой комплекс работ. На сегодня в нашей коллекции находится самое большое собрание картин Марии Ломакиной.

Поговорим немножечко о самом музее. Какова концепция? Про что вообще музей в Севастополе? Почему он важен именно для Севастополя? Что он даст городу?

Прежде всего надо сказать, что это совершенно новый художественный музей, Музей с большой буквы, музей как новая национальная коллекция искусства.

Мы уже говорили не раз, что такие прецеденты в истории нашей страны случаются крайне редко. Мы знаем всего несколько таких национальных собраний. Это Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. В последний раз такой прецедент был более 100 лет назад: в 1912 году был открыт музей, который мы сейчас знаем как ГМИИ имени Пушкина.

Пять лет назад было принято решение о создании в Севастополе музея, в котором будет размещаться будущая национальная коллекция искусства. Это очень важно и очень почетно. Именно это позволит в будущем Севастополю стать полноценной культурной столицей Юга России.

Музей будет формировать культурную повестку, задавать тренды, привлекать людей не только из Севастополя, Крыма, но и из других регионов, и, возможно, даже из других стран. Это очень важно.

Второй важный момент, что мы будем развиваться таким образом, чтобы не повторять существующие собрания. В большей степени, конечно, наш фокус будет сконцентрирован на современном искусстве.

Это еще один фактор уникальности нашего музея — в России нет таких больших государственных собраний современного искусства. Галерея станет центром исследования современного искусства, центром научной интерпретации и диалога будущего со зрителем.

Следующий важный момент в том, что наша концепция предусматривает исследование мирового искусства стран Глобального Юга: Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Дальнего Востока, Индии. Некоторые из них совершенно неизвестны отечественному зрителю. Даже те первые шаги, которые мы уже сделали в этом направлении, показывают, что со стороны зрителей есть действительно большой интерес. В этом, наверное, и будет основное преимущество нашего музея для Севастополя.

Музей призван создавать и рабочие места для выпускников наших севастопольских вузов — штат музейных работников составит более 200 человек. Мы создаем социальную инфраструктуру. Во-вторых, конечно, галерея станет таким важным крупным просветительским центром, особенно если мы говорим о молодежи. Потому что Севастополь — это все-таки город, где должно быть и будет много молодежи. И наша задача в том числе состоит в том, чтобы молодежь оставалась в городе, чтобы она, приехав учиться, сделала свой выбор в пользу Севастополя, находила здесь работу. А современный формат полноценной жизни предполагает достаточно большой выбор культурных, рекреационных возможностей. И такие возможности мы будем создавать.

Как вообще живет музей? Откуда рождаются идеи, как происходит формирование будущих выставок? Сколько на это нужно времени? Что происходит между идеей и уже торжественным открытием, вернисажем выставки?

Необходимо сначала сделать оговорку, что в глазах музейного сообщества страны Российская галерея искусств очень сильно отличается. Выставочные проекты, в которых участвует большое количество музеев, мы делаем за полгода, тогда как у других уходит на них более двух лет. Причем это не значит, что делаем плохо, потому что мы все равно воспринимаем каждый выставочный проект как не просто выставку произведений искусства, которые привезли, аккуратно развесили по стенам. Каждая выставка — это прежде всего исследование, достаточно глубокая проработка темы, обязательно оригинальный, свежий взгляд на тему, которая уже ранее исследовалась нашими коллегами. Мы подходим очень серьезно к реализации того или иного выставочного проекта.

Как процесс выглядит? В основе, конечно, идея. И здесь, как правило, идея либо зарождается в нашем научно-исследовательском отделе, либо с моей стороны она предлагается в тот же научно-исследовательский отдел. Потом формируется кураторская группа из искусствоведов, которая начинает проработку этой идеи. В течение нескольких месяцев происходит постоянное обсуждение, поиск сюжетных линий, сценариев для последующей экспозиции.

У нас есть примеры, когда совершенно неожиданно, уже в готовую собранную экспозицию, вполне самодостаточную, вдруг неожиданно приходило решение, которое позволяло нам показать какие-то работы, которые изначально даже не рассматривались. Совершенно случайным образом они настолько удачно дополняли экспозицию, что даже становились центральным ее элементом.

Создание выставки — это всегда живой процесс в постоянном обсуждении, диалоге, спорах. Это творчество в наивысшем его проявлении.

Когда первичная концепция выставки полностью проработана, начинается очень сложная и кропотливая работа с другими музейными собраниями. Мы пока не можем похвастаться богатой коллекцией, поэтому основу проектов составляют работы из других музеев.

Финальным этапом является материализация — наверное, самый вдохновляющий этап для команды, которая работает над выставкой. Дорогого стоят эти эмоции, когда человек понимает, что он реально делает что-то очень важное. Особенно когда дальше следуют какие-то восторженные отзывы со стороны зрителей. Это действительно является очень вдохновляющим и мотивирующим фактором нашей работы.

23 выставки — 23 проекта. Самым интересным для меня был проект «Великолепный город». Во-первых, это была идея, которую мы планировали воплотить в жизнь довольно давно. В том числе из-за происходящих событий выставки многократно пришлось переформатировать. Можно сказать, выставка рождалась в муках, далеко не все шло гладко. И тем интереснее стал результат. Получилась достаточно плотная, собранная и очень интересная экспозиция. При этом в ней осталась некоторая незавершенность. Именно такого эффекта мы и хотели добиться. Выставка о постоянно изменяющейся архитектуре Севастополя должна иметь продолжение. В том числе и через здания культурного кластера — из прошлого в настоящее и будущее.

Теперь поговорим о строительстве. Жители города уже видят очертания будущего музея, уже сняты леса, здания находятся на этапе черновой отделки. Что лежит в основе концепции здания и что нас ожидает дальше?

На протяжении двух лет здание находилось в лесах, его очертания были совершенно не ясны. Сейчас, когда все монолитные работы завершены и силуэт здания виден из центра города, становится очень интересно следить за дальнейшими метаморфозами, которые ожидают музей.

Необходимо отметить, что это беспрецедентный случай, когда вокруг концепции музея, его выставочных залов, творческих мастерских и образовательных пространств проектировались стены, формировалось здание. Начиная с первых набросков, мы находимся в очень плотном рабочем взаимодействии с архитекторами, проектировщиками, строителями, на каждом этапе являемся непосредственными участниками.

С нами согласовываются все и архитектурно-проектировочные решения, и отделочные материалы, и то, как будут выглядеть внутренние интерьеры. Это, с одной стороны, накладывает на нас определенную ответственность, а с другой стороны, мы стараемся сделать так, чтобы изначальная уникальность здания в конечном итоге была реализована. Мы за этим очень тщательно следим, за всеми технологическими процессами. Чтобы в конечном итоге здание выглядело так, как задумано, и выполняло свои основные функции — нести искусство в массы, и стало одним из центров притяжения.

Дело в том, что последние уже, наверное, лет тридцать во всем мире существует такой тренд, что новые здания музеев, будь то музей современного искусства либо какой-то этнографический или мемориальный, уже сами становятся произведениями искусства. Архитектура — это ведь один из классических трех видов искусства наряду с живописью, скульптурой.

Если посмотреть на последние примеры, коих достаточно много на Ближнем Востоке, в Китае, — каждое музейное здание является таким шедевром архитектуры, и их проектируют лучшие архитекторы мира. И я считаю, что Севастополю прежде всего очень повезло в хорошем смысле этого слова, что автором архитектурной концепции выступает всемирно известный Вольф Прикс.

Это ведь мировая легенда современной архитектуры, один из создателей направления деконструктивизма. Это слово не должно нас пугать, деконструктивизм стоит рассматривать не как ломку традиций, а, напротив, как их переосмысление, пересборку. И в этом смысле здания театра оперы и балета и музея в Севастополе, которые составляют единый архитектурный ансамбль, не являются чем-то чуждым севастопольской архитектурной традиции. Потому что она все время менялась, все время эволюционировала. Она не просто шла в ногу со временем, но порой и опережала его, вызывая множество споров и обсуждений. И в этом постоянном развитии формировался облик города.

Даже в обывательском разговоре об архитектуре непременно будут упомянуты архитектурные ансамбли Севастополя и Санкт-Петербурга, даже если человек не был в нашем городе. Фильмы, открытки, памятные рассказы очевидцев. Вот в этом и есть уникальность города — он все время менялся, задавая новые направления, формируя неповторимый стиль и атмосферу. Я уверен, что здания культурного кластера также станут неотъемлемой частью будущего Севастополя. Местом, где люди будут как минимум фотографироваться на память.

Будет ли что-то особенное в галерее? Какие-то необычные и современные технологии? Если да, то для чего они будут применяться? Зачем это нужно посетителю?

Как я уже сказал, мы нацелены на то, чтобы наш музей стал и долгое время оставался одним из самых передовых музеев не только в стране, но и в мире. А поэтому при его создании мы формулировали достаточно жесткие запросы и требования по технологическому наполнению.

Например, у нас запланирован центр цифрового искусства, где будут пространства, в которых можно реализовывать и демонстрировать медиаинсталляции и современные визуальные технологии. Это два театральных зала, где с помощью современных визуальных технологий можно представлять, к примеру, картины истории и погружать зрителя в историю с помощью виртуальной реальности. Вот, например, такой аттракцион у нас запланирован на «летающий театр». Это, по большому счету, пространство, где человек может испытать достаточно сильные эмоции. Не только на таком визуально-психологическом, но и на физическом уровне. Человек может оказаться внутри ключевых исторических событий Первой или Второй оборон Севастополя.

Для того, чтобы это понять, мы используем такую метафору: когда более чем 100 лет назад впервые демонстрировалось историческое полотно Панорамы обороны Севастополя, для зрителей это было своего рода культурным шоком. Потому что складывалось абсолютно реалистичное ощущение полного погружения в историческое событие: их окружали бои, войска, разрывы пушек, повсюду огонь и дым. Это оказывает достаточно сильное эмоциональное воздействие.

А с помощью современных технологий этот эффект можно усилить во много раз, и человек сможет пропустить через себя историю, почувствовать себя участником героических событий. Мы это рассматриваем не просто как аттракцион, а именно как полигон для презентации изобразительного искусства, но на новом технологическом уровне.

Мы планируем 3D-купольный театр — это что-то похожее на планетарий. Это пространство, где человек, надевая 3D-очки, может оказаться в виртуальной реальности. Например, внутри картины либо в космосе. Это намного более сильный эмоциональный эффект по сравнению, например, с VR-очками. То есть здесь важен именно вот этот эффект ощущения реальности.

Это действительно уникальный визуальный опыт, и очень важно, что это можно использовать в образовательной программе, в вопросах изучения искусства и окружающего мира. Мы очень рассчитываем, что к открытию музея у нас получится уже реализовать эти проекты.

Кроме того, выставочные залы также будут уникальными. Они будут оборудованы по последнему слову техники. Это касается и вопросов обеспечения безопасности, и стабильного климата, температурно-влажностного режима, и вопросов освещения, то есть создания различных световых сценариев, которые позволяют по-разному экспонировать предметы искусства.

Кроме того, одним из центральных, ключевых пространств будет галерея Героев Севастополя.

То есть это зал, где мы через призму искусства, через художественные образы, но с использованием также современных технологий будем показывать и рассказывать историю Севастополя, историю героических событий, истории людей, которые совершали эти подвиги. И это тоже будет на самом передовом экспозиционном уровне.

В рамках программы деятельности музея запланирован и творческий образовательный центр. Это пространство, где люди смогут отрабатывать свои навыки либо, наоборот, получать дополнительное образование, обучаться техникам искусства, живописи, графики, видео- и фотографии, различным видам цифрового искусства и работе с материалами — это скульптура, лепка, гончарное дело и так далее. И здесь мы также достаточно требовательно подходим к формированию этого пространства и формированию его программы.

Российская галерея искусств формирует свои фонды. Это совершенно новое собрание произведений искусства. Сколько сейчас произведений искусства находится в фондах, откуда они берутся? И сколько должно быть в итоге в Большом музее?

В концепции прописана целевая цифра — не менее 30 тысяч произведений искусства в коллекции. На самом деле, конечно, если сравнивать с крупнейшими российскими музеями, насчитывающими миллионы экспонатов, это довольно незначительное количество. Однако именно это позволит сформировать ядро коллекции, которое, в свою очередь, будучи постоянно в экспозиционном обороте, будет прирастать новыми экспонатами и произведениями искусства.

К своему пятому дню рождения мы преодолели символический рубеж первой тысячи музейных предметов, которые официально уже поступили, зарегистрированы в наше собрание, зарегистрированы в государственном каталоге музейного фонда.

Мы не гонимся за тем, чтобы как можно быстрее пополнять фонды, потому что мы очень тщательно подходим к отбору. Мы смотрим через призму того, как с этим предметом можно работать в будущем.

Если говорить о том, где мы берем это искусство, то необходимо понимать, что каких-то «закромов Родины», где можно набрать десяток-другой шедевров, не существует. Есть какие-то остаточные запасы, которые сформировались после прекращения деятельности Союза художников СССР, мы для себя там кое-что интересное отобрали, несколько десятков работ.

А дальше, конечно, это работа с коллекционерами. И здесь у нас уже тоже есть такой положительный опыт. У нас есть большие дары от коллекционера Владимира Некрасова, он один из крупнейших современных коллекционеров нашей страны, и он как раз работает именно с тем материалом, на котором мы фокусируем свою деятельность. Это очень интересная работа.

Кто уже работает и кто будет работать в будущем в новом музее? Какие специальности наиболее необходимы музею?

Штат, который будет работать в будущем музейном здании, — немногим более 200 сотрудников. В настоящее время у нас в штате почти 40 человек, то есть это одна пятая будущего количества.

Здание достаточно сложное с инженерно-технической точки зрения, включающее современные технологии. И в первую очередь нужны специалисты, которые будут обеспечивать эксплуатацию здания. Во-вторых, это, конечно, обеспечение безопасности хранения и экспонирования — это одна из главных задач музея.

Очень важную роль также играет и команда научных сотрудников, и тех, кто занимается реализацией выставочных проектов. И здесь, в связи с планами работы со странами Глобального Юга, конечно, важна языковая подготовка наших будущих работников.

Мы сейчас очень плотно взаимодействуем с Институтом общественных наук и международных отношений СевГУ, именно они готовят как раз специалистов, культурологов с языковой базой. Это арабский, персидский, испанский языки. Это те языки и те специалисты, которые нам нужны.

Еще одно из важнейших направлений — сфера музейного гостеприимства. Впечатление о музее создают люди, встречающие посетителей, обеспечивающие комфортное пребывание в музейном пространстве.

Еще раз повторюсь: очень многие направления Севастопольского государственного университета готовят специалистов, в которых заинтересован музей. Но также мы понимаем, что есть ряд специальностей, которые просто исторически не готовились в Крыму, и нам придется привлекать их из других регионов. Все-таки возможность жить у моря и заниматься любимым делом, как мне кажется, очень важна.

До открытия Большого музея осталось немногим более полутора лет. Какие планы на этот довольно короткий период?

Самые амбициозные. У нас в конце этого года в Москве открывается грандиозная, не побоюсь этого слова, выставка, которую мы готовили к 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Эта выставка представит художественный образ Крыма в произведениях русских художников. Это больше 300 экспонатов, больше 60 участников музеев, библиотек, архивов. Это больше 1500 квадратных метров экспозиции. Это первые имена художников: Айвазовский, Серов, Поленов, Куинджи, Васнецов и другие. Выставка будет проходить в Москве с конца ноября и до середины марта в музее-заповеднике «Коломенское». Мы хотим показать, что ставшее крылатым выражение «Крым наш» возникло не 10 лет назад, а, по сути, оно длится уже два с половиной века.

Выставка включает в себя картины, книги, музыкальные произведения, кинофильмы. Крым — это часть какого-то большого, такого гигантского медиапроекта, который реализуется на протяжении этих двух с половиной веков, который утверждает, что Крым является неотъемлемой частью России.

Если говорить о нашей выставочной работе здесь, в Севастополе, то выставка Константина Коровина у нас до конца сентября. И нам, конечно, очень приятно, что у нас получилось, несмотря на все текущие сложности, ее реализовать. И мы видим по тому отклику зрителей, по тому количеству посетителей и тем отзывам, которые они оставляют, что это действительно очень долгожданная история. Здесь мы показываем картины, которые никогда не показывались в Севастополе, — из других городов, других музеев.

Следом у нас будет очень интересная выставка. По сути, мы будем продолжать проект «Калибровка» — диалог искусства со зрителем и зрителя с искусством. Мы демонстрируем векторы и направления развития. Лейтмотивом выставки стало 50-летие последней великой советской стройки — Байкало-Амурской магистрали. Это выставка не про железную дорогу, это выставка про современное искусство, но сюжетные линии будут выстраиваться через историю и образы БАМа.

В следующем году мы планируем показать здесь выставку, которая будет посвящена орнаменталистике. Сейчас ведутся переговоры с музеями из Средней Азии. Мы хотим показать, какую роль в жизни и судьбе этих народов играли орнаменты, витиеватой вязью вплетаясь в бытие.

Летом следующего года мы будем показывать Архипа Куинджи и его ученика Николая Крымова. Это тот же опыт, который мы использовали в проекте #ПетровВодкинЛомакина, когда сравнивали учителя и ученика и, собственно, как это выражалось в их творчестве. Здесь попробуем пойти таким же путем.

Что ждет посетителей музея в новом здании?

Переезд и техническое открытие музея запланированы на май-июнь 2025 года. Однако открыться для публики мы сможем еще через несколько месяцев — должны быть выполнены все технические условия и отладка оборудования.

Нам очень импонирует открытие музея для широкой публики как раз накануне очередной годовщины Русской весны, в марте 2026 года.

Если говорить о выставочных проектах — мы готовим большую выставку Александра Дейнеки. Это один из лучших, наверное, советских живописцев, его хорошо знают и любят в Севастополе. У него настолько богатый живописный язык, и он настолько многогранен, что проявлял свой талант и в традиционной живописи, и в графике, и в мозаичном искусстве, и в монументальном искусстве. И мы как раз хотим показать вот эти разные грани его творчества, с которыми, может быть, не все зрители хорошо знакомы.

Вторая выставка — пока мы не раскрываем детали — будет с большим международным участием, и как раз она будет посвящена нашему латиноамериканскому вектору. Мы познакомим зрителей с латиноамериканским искусством, наиболее известными его представителями.

Что будет делать музей? Во-первых, мы постараемся создать атмосферу гостеприимства, которая будет погружать человека в атмосферу прекрасного, начиная со входа. У нас специальным образом спроектирован музейный магазин, чтобы посетители могли его воспринимать как современную библиотеку — там можно будет не только подойти, взять с прилавка и присесть в удобное кресло, взять чашечку кофе и вот так вот с книгой провести время в комфортной обстановке.

У нас, как я уже говорил, будут цифровые пространства, наполненные цифровым искусством, создающим совершенно новый визуальный опыт.

Мы уже думаем над тем, как будет организовано уличное пространство. Есть такая идея, чтобы летом это было в формате сезонных кафе и ярмарок, а зимой — заливать там каток, ставить елку с видом на море!

Наша задача — сделать музей местом постоянного посещения. Сейчас есть такая концепция — «третьего места», когда у современного городского жителя, помимо работы и дома, должно быть еще какое-то место, пространство, где он отдыхает и от того, и от другого. Место встреч и общения с друзьями, где он имеет возможность повышать свой уровень знаний об искусстве и проводить время. Мы хотим стать «третьим местом» для севастопольцев.