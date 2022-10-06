В Севастополе подходит к завершению ремонт двух мостов

В Севастополе завершается ремонт двух мостовых сооружений на автомобильной дороге «Широкое – Озерное» и участке «Голубинка – Передовое – Широкое». Общая их протяженность 116 м, сообщает правительственный портал.

Ремонт моста через канал на автомобильной дороге «Широкое – Озерное» завершен почти в полном объеме. Осталось установить барьерное ограждение.

«Срок завершения работ согласно контракту – 1 декабря 2022 года. Однако работы будут завершены ранее заявленного срока. Подрядная организация имеет большой опыт качественного выполнения аналогичных работ и обладает необходимыми ресурсами для своевременного завершения ремонта моста с соблюдением всех требований», — отметил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

Также работы ведутся на мосту через реку Черную на участке дороги «Голубинка – Передовое – Широкое».

«На сегодняшний день ведутся работы по обустройству парапетного ограждения, восстановлению защитного слоя ремонтными смесями на опорах и пролетном строении. На объекте сейчас трудится около 20 рабочих», — отметил директор компании-подрядчика Александр Нагибин.

К 2024 году в нормативное состояние планируется привести более 600 метров мостовых сооружений.

Напомним, в правительстве Севастополя пообещали пустить движение по мосту в Инкермане до конца этого года.

Ольга Сурикова