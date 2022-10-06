Трое пьяных севастопольцев украли и спрятали дорожный знак

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей за кражу дорожного знака. Адекватных причин своего поступка мужчины не назвали.

«По предварительным данным, нетрезвые мужчины сорвали знак с опоры и унесли его в неизвестном направлении. Наряд вневедомственной охраны прибыл на место и по горячим следам задержал правонарушителей», — сообщает пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Оказалось, что государственное имущество они спрятали в кусты. Содеянное они не смогли объяснить, их доставили в ближайший отдел полиции.

Напомним, в 2020 году по всему Инкерману неустановленными лицами были повреждены дорожные знаки и сигнальные столбики.

Ольга Сурикова