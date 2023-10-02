В Севастополе пройдут открытые лекции в рамках медиафестиваля «Маяк»

В рамках фестиваля медиакоманд «Маяк», который проходит в разных регионах России, в том числе и в Севастополе пройдет серия открытых лекций.

Лекции будут проходить на площадке «ИТ Крым» по адресу улица Руднева, 41, 2 этаж. Длительность каждой лекции 45 минут.

С расписанием лекций можно ознакомиться ниже:

3 октября в 14:30 — «Человек будущего. Как дизайн изменил мир» 12+

Спикер Николай Тимофеев

Регистрация: https://vk.cc/criKMN .

3 октября в 15:20 «Хакнем монтаж?» 12+

Спикер Мария Киндеркнехт

Регистрация: https://vk.cc/criKKN.

4 октября в 14:30 «Схватить реальность за хвост» 12+

Спикер Дмитрий Бортниченко

Регистрация: https://vk.cc/criKIy.

4 октября в 15:20 «Что делает человека режиссёром» 12+

Спикер Павел Морозов

Регистрация: https://vk.cc/criKJU