В Севастополе только 0,7 % трудоспособных горожан берут ипотеку

Севастополь на 83 месте среди регионов России по уровню развития ипотеки по итогам 2022 года. Хуже только в Крыму и Ингушетии, сообщают РИА Новости.

В Севастополе выдается только 7,1 ипотечный кредит на 1000 человек экономически активного населения. В среднем в Городе-Герое берут в займы 4,05 млн рублей.

Стоит отметить, что при крайне малом количестве взятых кредитов, в Севастополе лучший показатель в стране по доле просроченных займов.

Таких в нашем городе всего 0,10 %.

Тува, Тюменская область и ЯНАО лидируют в рейтинге. В целом по стране объем выдачи ипотеки за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) составил более 1,5 миллиона кредитов. А денежный объем выдачи кредитов на покупку жилья за этот период составил 5,6 триллиона рублей.

Напомним, Севастополь занял 83 место в рейтинге регионов России по доступности ипотечных платежей. Как сообщают аналитики, жителям Севастополя приходится отдавать банкам 85% средней зарплаты за ипотечный кредит. Средний срок ипотечного кредита в нашем городе составляет 276 месяцев, а средняя сумма его насчитывает 3,4 млн рублей.