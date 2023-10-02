В Севастополе начался капитальный ремонт подземного перехода на остановке «Матрос Кошка»

В Севастополе начались работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на остановке «Матрос Кошка». На время работ подземный пешеходный переход будет закрыт, для людей организован временный наземный пешеходный переход и установлен светофор, сообщили в пресс-службе правительства города.

«В прошлом году мы завершили проектирование и получили положительное заключение Госэкспертизы. На сегодняшний день контракт заключен, подрядная организация вышла на объект», — отметил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

Работы будет выполнять подрядная организация «ДСК-19». На пешеходном переходе восстановят несущие способности железобетонных конструкций, заменят лестничные сходы с устройством противоскользящих элементов, переустроят входные группы, обустроив навес из поликарбоната, заменят пол и стены тоннельной части с укладкой декоративного камня из натурального гранита. Также будет обеспечен ливневый водоотвод, освещение и установлено видеонаблюдение.

Кроме того, для маломобильных групп населения будут предусмотрены лифты с обеих сторон от дороги.

Зам главного инженера подрядной организации Константин Сафонов добавил, что работы проводить планируется без перекрытия движения на дороге, с сохранением движения общественного транспорта, а также с организацией временных наземных пешеходных переходов, синхронизированных со светофорным объектом на пересечении Героев Севастополя с улицей Багрия».

Срок окончания работ по контракту — ноябрь 2024 года, однако подрядная организация планирует успеть к лету, до начала туристического сезона.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя