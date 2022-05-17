Севастополь по итогам 2021 года потерял 5 позиций в рейтинге социально-экономического положения регионов

Севастополь занял 64 позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

Составители рейтинга оценивают положение регионов с помощью интегрального рейтинга, который включает в себя: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной и социальной сфер.

В нашем городе такой интегральный рейтинг по итогам 2021 года вырос до показателя 31, 419 баллов по сравнению с 29, 189 баллами в 2020 году. Однако рост показателей Севастополя оказался ниже, чем в других регионах, что привело к негативному изменению положения в общероссийском рейтинге.

По итогам 2021 года интегральный рейтинг вырос у 81 региона, причем у многих регионов интегральный рейтинг вырос довольно существенно. Более чем на 5 баллов его значение увеличилось по сравнению с предыдущим годом у 36 регионов, из которых у пяти регионов интегральный рейтинг вырос более чем на 9 баллов.

Лидерами рейтинга, как и ранее являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Республики Татарстан, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра интегральный рейтинг по итогам 2021 года выше отметки 75. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет.

Интерсно, что эксперты отмечают рост неравномерности в социально-экономическом развитии регионов: разрыв по рейтинговому баллу между лидерами и аутсайдерами рейтинга увеличился. Если отношение среднего значения рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2020 году составляло 5,61, то в 2021 году – 5,94.

Напомним, Севастополь занял 25 строчку в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2021 года, потеряв 6 позиций по сравнению с 2020 годом.

Дмитрий Островский