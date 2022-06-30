В Севастополе разыскали водителя, который снес забор в сквере «Воинской Славы» и скрылся с места ДТП

Житель пожаловался в полицию через соцсети

Севастопольские автоинспекторы оперативно разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП в селе Орлином. Водитель снес ограждения и лавочку на территории сквера «Воинской Славы».

Местный житель разместил в соцсетях видео, в котором рассказал о произошедшем и попросил полицию найти виновника.

ГАИ выяснили, что 27 июня около часа ночи на улице Пахомова 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21103, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и въехал в забор, после чего скрылся с места ДТП. О произошедшем он не сообщил в полицию.

Сейчас водитель привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Мужчине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет, или админарест на срок до 15 суток. Оказалось, что он управлял автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке, за что предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Напомним, ранее в Севастополе на улице Кожанова экскаватор, двигавшийся по улице Гоголя, вдруг через две сплошные влетел на островок безопасности и дальше его путь лежал на тротуар по снесенному им забору.

Ольга Сурикова