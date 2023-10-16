В Севастополе по-прежнему поступают жалобы на общественный транспорт во время воздушной тревоги

Сегодня в ходе заседания правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев заявил, что от жителей в ЦУР продолжают поступать вопросы и жалобы на работу общественного транспорта во время воздушной тревоги, передает корреспондент «Севкора».

«Несмотря на то, что мы так подробно обсудили вопрос транспорта во время тревоги, проблемы сохраняются», — возмутился глава города.

По его словам, теперь есть неразбериха с порядком действий пассажиров катеров в критической ситуации. Оказалось, что после прекращения сигнала, когда люди должны снова вернуться на катер, повторный контроль занимает много времени, а часть пассажиров оставляют на причале.

У губернатора тут же возник вопрос, почему в городе до сих не перешли на современные средства контроля, а также ему стало известно, что на остановочных павильонах до сих пор не размещены адреса пунктов укрытий, а горожанам никто не разъясняет об опасности скопления большого количества людей на остановках.

«Давайте за эту неделю тренируйте общественный транспорт», — ответил глава города на доводы транспортников о нехватке кадров при работе морского транспорта в час пик, а также обещания только расклеить адреса ближайших укрытий.

Ольга Сурикова