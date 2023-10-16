В Севастополе через суд удалось обеспечить безопасность школы

Прокуратура Севастополя через суд добилась от дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обеспечения безопасного подхода к школе «Эктотех+».

Возле школы был нерегулируемый плохо видимый пешеходный переход, отсутствовал тротуар и пешеходные переходы, что вынуждало школьников двигаться по парковочным зонам.

Дорога к школе была без «лежачих полицейских», не было парковочных мест для инвалидов, а также не обеспечено комфортное перемещение к школе маломобильных севастопольцев.

Прокуратура подала иск, из-за которого суд обязал дорожник устранить все эти недостатки.

Напомним, прокуратура заставила фонд соцстрахования выплатить инвалидам компенсацию за ортезы.