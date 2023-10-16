Развожаев пригрозил вернуть «Подземному Севастополю» статус бомбоубежища

Если руководство музея не будет открывать его во время тревог

«Музей «Подземный Севастополь» был закрыт в последнюю тревогу. Тоже была в социальных сетях информация. К ним у меня вообще вопросы. Если будут какие-то сложности. То мы опять ему вернем первоначальное назначение до окончания мероприятий (СВО – ред.). Пусть работает в соответствии с требованиями времени», — отметил градоначальник.

Напомним, ранее губернатор дал поручение, чтобы общественный транспорт дожидался севастопольцев на остановках, пока они находятся в убежищах во время воздушных тревог.

Дарья Тимофеева

Фото: поземный Севастополь