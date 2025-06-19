В Камышовой бухте построят новый глубоководный порт. Инвестор вложит 2 миллиарда рублей

В Севастополе планируют построить новый глубоководный порт — его разместят в районе Камышовой бухты. Соглашение о реализации проекта подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали представители Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт» и частной компании «АВАЛ», которая уже работает в городе — в частности, на Северной стороне.

По предварительным оценкам, в первый этап проекта инвестор вложит около 2 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на полную реконструкцию портовой инфраструктуры и создание условий для внедрения современных технологий в логистике и грузоперевалке.

Проект рассчитан на несколько лет. Ожидается, что реализация повысит экономическую привлекательность Севастополя, позволит создать новые рабочие места, а также развить смежные направления — складскую и транспортную логистику.

По словам участников соглашения, полноценная работа порта будет возможна после снятия санкционных ограничений, но уже сейчас есть предпосылки к тому, чтобы начать первые этапы.

Порт в Камышовой бухте рассматривается как стратегически важный объект, который должен усилить транзитный потенциал города и сделать Севастополь одним из ключевых логистических центров на Чёрном море.

Напомним, ранее, в 2023 году, в своих соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожев сообщал, что в Севастополе осенью 2024 года планируют начать строительство балкеров (зерновозов).

Дмитрий Островский

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