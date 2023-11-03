В Севастополе пиво и сидр подорожают на 10-15 %

В эту пятницу пришла ужасная новость для любителей пива и сидра.

Минпромторг поддержал инициативу Госдумы по поводу введения минимальных розничных цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Если решение будет принято окончательно, итоговую минимальную цену обозначит Минфин. По оценке союза пивоваров рост нынешней средней цены составит 10-15%.

Напомним, в июне этого года несколько десятков человек отравилось контрафактным сидром, в котором нашли примеси метанола и этилбутирата. Экспертиза, проведенная МВД, выявила в изъятом в Ульяновской области сидре «Мистер сидр» примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для потребителей.

По последним данным, число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, достигло 28 человек, среди которых жители Ульяновской, Самарской и Нижегородской областей, а также Удмуртии. Еще более 70 человек пострадали.