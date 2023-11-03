Бренд «Сделано в Севастополе» появится с 2024 года

В Севастополе со следующего года заработает программа поддержки и развития местного малого и среднего бизнеса, в рамках которой планируется создание регионального бренда и продвижение его на маркетплейсах.

Идея о создании бренда пришла после форума «Сильные идеи для нового времени», рассказал и.о. главы департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов.

На заседании правительства, как сообщает корреспондент «Севкора», было отмечено, что программой предусмотрены микрозаймы и гарантии для местных производителей с пониженной процентной ставкой, содействие в сертификации товаров, оказание услуг по получению товарного знака, продвижение на маркетплэйсах.

Ольга Сурикова