В России сидром от одного производителя отравились насмерть уже 11 человек

В Ульяновской и Самарской областях погибли 11 человек после употребления сидра.

Как сообщают различные ТГ-каналы, смертельные отравления произошли после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр».

Еще шесть пострадавших (включая 16-летнюю девочку) находятся в реанимации. Причиной мог стать метанол, который вместо этанола оказался в составе напитка.

Следственный комитет уже задержал самарского производителя этого сидра. Проводится проверка.

Напомним, в Балаклаве отравили 70 кошек, в том числе домашних.