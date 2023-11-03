Мошенник, продавший Ялте незаконно 24 квартиры, получил 6 лет колонии

Суд в Симферополе вынес обвинительный приговор местному жителю, который незаконно продал 24 квартиры в Ялте, принадлежащие одному из предприятий, сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Подсудимый со своими подельниками, используя поддельные доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении его правом на проведение регистрационных действий, продал 24 квартиры в Ялте. Предприятию причинен ущерб на 490 млн рублей.

При этом квартиры через суд удалось вернуть собственнику.

Мужчину за мошенничество приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Ольга Сурикова