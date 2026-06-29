В Севастополе пенсионерку ограбили средь бела дня

32-летний рецидивист несколько часов высматривал жертву на остановке общественного транспорта в Гагаринском районе, а потом проследил за пожилой женщиной, повалил её на землю, сорвал золотую цепочку с крестиком и сбежал.

Цепочку он успел сдать в ломбард за 21 тысячу рублей, но далеко уйти не смог. Пенсионерка обратилась в полицию, оценив ущерб в 117 тысяч рублей, и оперативники быстро вышли на грабителя, сообщили в полиции Севастополя.

Теперь налетчику грозит до семи лет за грабеж, он находится под стражей, сообщили в полиции Севастополя.