В Севастополе еще месяц будут ограничения по топливу

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства.

На сегодняшний день в городе нет государственных заправок и крупных сетей — работают только две частных компании.

При этом он добавил, что их затраты проверены и претензий по стоимости топлива нет. Но водителям от этого не легче. Власти Севастополя и Крыма принимают меры, чтобы с помощью дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по стране.