В Севастополе пенсионерка отправила мошенникам более двух миллионов рублей

Пожилая жительница Севастополя поддалась на уловки дистанционных мошенников и перевела им свои сбережения, сообщает пресс-служба городского УМВД.

«Жертвой аферистов стала 69-летняя жительница Ленинского района. Днем ей поступил звонок от незнакомца, который сообщил о проблемах с ее банковским счетом, и, для предотвращения «списания денег», потребовал немедленно перевести их на «резервный счет», — говорится в сообщении ведомства.

Следуя инструкциям неизвестных, женщина направилась в отделение банка, где перечислила на указанные дистанционными мошенниками реквизиты свои сбережения в размере более 2 миллионов рублей.

Осознав, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Напомним, в Севастополе местный житель установил мобильное приложение под диктовку дистанционного мошенника и лишился 500 тысяч рублей.

Ольга Сурикова