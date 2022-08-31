В Севастополе педофил за шесть лет развратил 34 ребенка

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя за совершение им половых преступлений против детей

По версии следствия, мужчина в период с июня 2015 года по апрель 2021 года через соцсеть «ВКонтакте» под вымышленным именем вступал в переписку с девочками в возрасте от 9 до 15 лет, в том числе и со своей 15-летней дочерью.

При этом он общался с ними на сексуальные темы.

«Общение носило циничный характер. Он высылал им порнографические снимки. Трех девочек 12, 14 и 15 лет он уговорил сделать свои снимки порнографического характера и отправить ему. Одну такую фотографию с порнографическим изображением несовершеннолетней он распространил в сети «Интернет». С одной из девочек, с которыми переписывался, мужчина впоследствии встретился лично и при встрече совершил в отношении нее развратные действия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Всего от действий обвиняемого пострадало 34 ребенка.

Сведения о его преступлениях поступило из бюро специальных технических мероприятий МВД России.

Сейчас мужчина заключен под стражу.

Напомним, в Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал свою 7-ми летнюю дочку и ее подруг.

Ольга Сурикова