В Севастополе жители Северной стороны смотрели на электро-шоу

Вчера вечером жители Северной стороны Севастополя стали свидетелями искрения целой линии электропередач.

Как сообщают свидетели, искрение произошло в 19.52 на воздушной линии электропередач, которая находится на пересечении улицы Генерала Родионова и переулка Геннериха.

Как сообщили ForPost в ООО Севастопольэнерго, в 21.29 произошло «технологическое нарушение в электрических сетях».

«На место происшествия была направлена оперативно выездная бригада Севастопольэнерго для оперативного устранения нарушения. В 23.11 электроснабжение было восстановлено», – сообщили на предприятии.

Напомним, в Севастополе готовы подводить итоги переговоров по выкупу в госсобственность главного поставщика электроэнергии в городе — предприятия ООО «Севастопольэнерго».

Дмитрий Островский