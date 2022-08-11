В Севастополе арестовали педофила, растлевавшего свою 7-ми летнюю дочку и ее подруг

Прокуратура Балаклавского района направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который совершил 5 преступлений сексуального характера в отношении в своей 7-ми летней дочки и ее подруг.

«По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет, находясь с ними в районе Гасфортовского озера, реки Черная и по месту своего жительства в частном доме. Мужчина запретил детям рассказывать кому-либо о своих действиях, но в апреле 2022 года одна из девочек сообщила о произошедшем бабушке, после чего родители детей обратились в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Расследование проведено следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, прокуратура Севастополя направила в Ленинский районный суд обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1975 года рождения за действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Дмитрий Островский