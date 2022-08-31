По Запорожской АЭС продолжают наносить удары

В мире Спецоперация в Украине
31-08-2022
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Продолжаются обстрелы города Энергодар и расположенной в нем Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, сообщает член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. 

По его данным, за прошедшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец:
– 1 удар дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город;
– 1 удар БПЛА по зданию администрации (есть разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений);
– 57 ударов из ствольной артиллерии,
1 удар из БПЛА по учебному центру АЭС;
– 1 удар в районе центрального входа в хранилище ТРО.

При этом радиационный фон в норме. Пострадавших нет.

В ближайшие дни на Запорожскую АЭС должна прибыть миссия МАГАТЭ. Въезжать они решили со стороны Украины.

Напомним, опубликованы спутниковые снимки Запорожской АЭС, на которых видны отверстия от «прилетов».

Ольга Сурикова

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