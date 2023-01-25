В Севастополе пациент обокрал стройку на территории больницы

В Севастополе полицейские задержали мужчину за кражу электроинструмента со стройки на территории больницы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
К правоохранителям обратился представитель строительной организации, который рассказал, что неизвестный в вечернее время суток повредил замок на двери подсобного помещения и вынес электроинструментов на общую сумму 40 тысяч рублей.
Спустя некоторое время строители заметили подозрительного мужчину, который перелазил через ограждение больницы, и решили за ним понаблюдать. Они увидели, что он спрятал похищенные инструменты в кустах. Они попытались его сами задержать, но тот смог скрыться.
Задержан мужчина был оперативниками, к тому времени успел выписаться из больницы и вернуться домой. Оказалось, что он уже трижды был судим.
Злоумышленником оказался трижды ранее судимый 30-летний местный житель, находившийся на стационарном лечении в медицинском учреждении.
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Ольга Сурикова