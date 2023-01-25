В Севастополе заезжий бизнесмен пытался сбыть безакцизных сигарет на 12 млн рублей

В Севастополе осужден уроженец Башкортостана за незаконный оборот немаркированной табачной продукции стоимостью 12 млн рублей.

Мужчина в период с января 2019 года по октябрь 2021 года приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе с целью дальнейшего сбыта оптовым покупателям. Для получения и отправки грузов транспортными компаниями он использовал поддельное водительское удостоверение с чужими анкетными данными и собственной фотографией, обеспечивая таким образом конспирацию.

В итоге полиция изъяла из арендованной им машины и гаража немаркированную табачную продукцию общей стоимостью более 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Мужчине назначили штраф в размере 600 тыс. рублей и ограничения свободы на срок 6 месяцев. Изъятая табачная продукция в соответствии с приговором будет уничтожена.

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Ольга Сурикова