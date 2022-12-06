Севастополец украл строительный вагончик с электроинструментами

В Севастополе задержан местный житель за кражу строительного вагончика с электроинструментами. В полицию обратился представитель строительной компании.

Мужчина специально арендовал грузовик с манипулятором. С его помощью он тайно похитил строительный вагончик с находившимися внутри электроинструментами общей стоимостью 220 тысяч рублей. Похищенное он продал своему знакомому, а деньги успел потратить, сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, а также установить местонахождение и изъять похищенное.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова