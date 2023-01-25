Депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах.

Согласно документу, депутаты региональных и муниципальных парламентов, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания», а после этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года.

Информация о доходах депутатов (включая и оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах законодательных органов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Перед вторым чтением проекта профильный комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправку, распространяющую эту норму на депутатов Госдумы и членов Совета федерации. Порядок обеспечения доступа к этой информации будут определять регламенты обеих палат Федерального собрания.