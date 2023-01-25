Депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах.
Согласно документу, депутаты региональных и муниципальных парламентов, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания», а после этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года.
Информация о доходах депутатов (включая и оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах законодательных органов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Перед вторым чтением проекта профильный комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправку, распространяющую эту норму на депутатов Госдумы и членов Совета федерации. Порядок обеспечения доступа к этой информации будут определять регламенты обеих палат Федерального собрания.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников подчеркнув, что защита персональных данных должна быть «как у частных лиц, так и у публичных».
Также в вариант второго чтения вошла поправка коммунистов, согласно которой председатели региональных парламентов смогут работать только на профессиональной основе и, соответственно, будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах. Кроме того, была одобрена поправка фракции ЛДПР, согласно которой отсутствие регионального или муниципального депутата на заседаниях соответствующего парламента без уважительных причин в течение шести месяцев подряд станет основанием для досрочного прекращения его полномочий.
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Ольга Сурикова