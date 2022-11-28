В Севастополе ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Севастополь на данный момент вышел на низкое плато по заболеваемости коронавирусом, но в ближайшее время ситуация может измениться не в лучшую сторону. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Он подчеркнул, что пока что заболеваемость в городе держится на низком уровне.

«Прогнозы уже неблагоприятные. Похолодало уже. Индикаторы —Москва, Санкт-Петербург — увеличивают заболеваемость, поэтому мы будет ожидать повышения заболевания и не только COVID в чистом виде, и ОРВИ, и грипп», — отметил Кулагин и порекомендовал горожанам пройти вакцинацию.

Ольга Сурикова