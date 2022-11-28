В Севастополе может повыситься стоимость проезда

В Севастополе с начала 2023 года может подорожать проезд в общественном транспорте. Пока решение только рассматривается правительством города.

«Подорожание обсуждается, и, если оно будет, то с января следующего года», – рассказал ForPost директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Он уточнил, что повышение планируется на 4 рубля, после чего цена проезда в автобусах и троллейбусах по карте ЕГКС будет составлять 24 рубля, при оплате наличными – 30 рублей.

При этом экономически обоснованная стоимость проезда останется почти в полтора раза (а при оплате картой ЕГКС более чем в полтора раза) выше номинальной – 43 рубля.

Напомним, В Севастополе с 1 октября в городском общественном транспорте подорожал проезд.

Ольга Сурикова