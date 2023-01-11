Общероссийский прием в ЛДПР продлен до весны

Для добрых дел нет графика и выходных – это основное правило партийцев Севастопольского отделения ЛДПР. Даже на новогодних праздниках члены партии поздравляли многодетные семьи и детей с освобожденных территорий. Если вы такие же – отзывчивые, великодушные, активные, приглашаем вас присоединиться к нашей команде

В лета прошлого года во всех регионах нашей страны стартовал Общероссийский прием в ЛДПР в память о Лидере партии Владимире Жириновском. Изначально планировалось провести данную акцию до конца года. Но желающих стать частью нашей команды настолько много, что прием продлен до весны этого года.

Очень радостно осознавать, что в регионах страны столько думающих, умных, амбициозных и активных людей, которым близки мысли и идеи Владимира Жириновского.

Желающих стать частью нашей команды приглашаем в офис Севастопольского отделения ЛДПР на Большой Морской, 32 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00.

При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.

Или можно заполнить анкету на официальном сайте ЛДПР.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина