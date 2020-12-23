В Севастополе открыта охота на любителей принести елку из леса

Браконьерам может грозить уголовное дело

Накануне Нового года севастопольское лесничество патрулирует леса, где растут хвойные насаждения, чтобы предотвратить массовую вырубку.

Наиболее часто в этот период года «страдают» от браконьеров крымские и пицундские сосны. Они занесены в Красную книгу. Поэтому нарушителей ждёт уголовная ответственность, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

«Людям грозит штраф до 5 тысяч. Если с нанесением, до прекращения роста, если она полностью под корень, считается материальный ущерб в размере до 75 тысяч рублей и уголовное дело. Это не административное нарушение, а уже заводится уголовное дело на предмет спила краснокнижного дерева», рассказал лесник ГКУ «Севастопольское лесничество» Николай Сердюк.

По его словам, не меньший штраф грозит и тем, кто срезает только верхушки сосен. Нельзя даже обламывать ветки. Сейчас охота на желающих принести дерево из леса в самом разгаре. Лесники патрулируют свои территории круглосуточно.

В лесничестве порекомендовали купить праздничное дерево на ёлочных базарах.