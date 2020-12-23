В Севастополе три товарища поймались на краже в торговом центре

За 15 тысяч на троих им грозит до пяти лет на каждого

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже из магазина в торговом центре. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

«Инцидент произошёл вечером в магазине одного из городских торговых центров. Когда продавец отвлёкся, трое приятелей в возрасте от 18 до 23 лет, которые находились в торговом зале, повредили антикражные датчики на товаре, тайком похитили вещи стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись», — говорится в подробностях дела.

Украденные вещи они спрятали, но распорядиться ими не успели. Оперативники Ленинского района очень быстро задержали подозреваемых. Полицейские выяснили, что двое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Напомним, севастопольские полицейские задержали семейную пару из Крыма, которая похитила телефон у покупателя магазина. Они быстро стали знаменитыми, так как в соцсеть выложили видео их кражи.