Музей обороны Севастополя может «съехать» с мыса Хрустального

До сих пор нет концепции и проекта мемориального комплекса

В Севастополе на мысе Хрустальном могут и не построить Музей обороны города. Об этом в интервью ForPost заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что сейчас возникли сомнения, насколько данная территория подходит для строительства музея, так там еще ведутся археологические раскопки.

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«Что касается нижней площадки, она уже вторгается в Арт-бухту. Она вторгается уже в старый город. И здесь, конечно, у меня серьёзные вопросы там к проектировщикам, насколько надо это делать и с учётом археологии, которая здесь появилась. Я предварительно с экспертами тоже разговаривал, но здесь мы еще будем обсуждать, возможна ли реализация в этом месте проекта. Тем более, что этот музей может украсить один из новых развивающихся районов Севастополя. И создаст там новую точку притяжения и развития», — рассказал он.

Развожаев подчеркнул, что в городе только объявят конкурс на создание музейно-мемориального комплекса, посвященного обороне и защитникам Севастополя. Сейчас даже нет представления, какие экспозиции там будут размещены.

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«Там была история про музей отдельный, концепция музея тяжело достаточно обсуждается, чем его наполнять, тем более будет огромный музей на 12 тысяч квадратных метров, он точно может взять все дополнительные объекты, либо то, что необходимо, разместить в качестве экспозиции. А здесь всё-таки видится, что должен быть, как по замыслу изначально было, некий мемориальный комплекс. Ну что-то как на Поклонной горе в Москве», — пояснил глава города.

Фото: sevastopol.su