Где в Севастополе открылись елочные базары

Всего в Севастополе будут работать 44 елочных базара
В Севастополе регламентировали работу елочных базаров. Теперь все места по продаже елок находятся в схеме размещения НТО и договоры на них были заключены в результате аукциона, говорится на сайте правительства Севастополя.
Согласно информации пресс-службы правительства, елочные базары в Севастополе будут работать до 31 декабря по следующим адресам:
пр-т Генерала Острякова в районе дома № 178
ул. Павла Силаева в районе рынка «Славянский базар»
ул. Частника в районе рынка «Чайка»
5-й км Балаклавского шоссе в районе конечной остановки общественного транспорта
пр-т Победы в районе дома № 34
ул. Богданова в районе дома № 17
пл. Кролевецкого в районе кинотеатра «Моряк»
ул. Героев Севастополя в районе остановки общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке»
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Лабораторное шоссе в районе остановки общественного транспорта «Памятник»
ул. 2-й Обороны в районе остановки общественного транспорта «Сады»
ул. Невская в районе дома № 5
ул. Вакуленчука в районе ТЦ «Муссон»
ул. Александра Маринеско в районе дома № 25
пр-т Героев Сталинграда в районе дома № 60
ул. Бориса Михайлова в районе дома № 11
пр-т Октябрьской революции в районе дома № 42
пл. 50-летия СССР
ул. Бухта Казачья в районе дома № 56
Уточняется, что продавец лесных красавиц обязан сообщать покупателю название своей фирмы, ее регистрацию, режим работы, а также информацию о реализуемом товаре.
Приобретать новогодние товары у неустановленных лиц в местах незаконной торговли в правительстве не рекомендуют.