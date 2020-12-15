Где в Севастополе открылись елочные базары

Всего в Севастополе будут работать 44 елочных базара

В Севастополе регламентировали работу елочных базаров. Теперь все места по продаже елок находятся в схеме размещения НТО и договоры на них были заключены в результате аукциона, говорится на сайте правительства Севастополя.

Согласно информации пресс-службы правительства, елочные базары в Севастополе будут работать до 31 декабря по следующим адресам:

пр-т Генерала Острякова в районе дома № 178

ул. Павла Силаева в районе рынка «Славянский базар»

ул. Частника в районе рынка «Чайка»

5-й км Балаклавского шоссе в районе конечной остановки общественного транспорта

пр-т Победы в районе дома № 34

ул. Богданова в районе дома № 17

пл. Кролевецкого в районе кинотеатра «Моряк»

ул. Героев Севастополя в районе остановки общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке»

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Лабораторное шоссе в районе остановки общественного транспорта «Памятник»

ул. 2-й Обороны в районе остановки общественного транспорта «Сады»

ул. Невская в районе дома № 5

ул. Вакуленчука в районе ТЦ «Муссон»

ул. Александра Маринеско в районе дома № 25

пр-т Героев Сталинграда в районе дома № 60

ул. Бориса Михайлова в районе дома № 11

пр-т Октябрьской революции в районе дома № 42

пл. 50-летия СССР

ул. Бухта Казачья в районе дома № 56

Уточняется, что продавец лесных красавиц обязан сообщать покупателю название своей фирмы, ее регистрацию, режим работы, а также информацию о реализуемом товаре.

Приобретать новогодние товары у неустановленных лиц в местах незаконной торговли в правительстве не рекомендуют.