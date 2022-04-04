В Севастополе открылся сезон пляжного регби

В субботу, 2 апреля, в парке им. Анны Ахматовой прошло Первенство Севастополя по пляжному регби среди девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие шесть команд. В упорной и парой эмоциональной борьбе лучшими стали девушки из команды «Чайка», второе место за — ДЮК «Лидер», третье «Тавры».

« Наши красотки сегодня боролись за право войти в сборную города Севастополя и представлять наш город-герой на Первенстве России, которое пройдет в мае. Мы традиционно поддерживаем развитие женских команд, тем более по пляжному регби, которое грех не развивать в нашем регионе», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации также отметили, что севастопольская женская сборная по регби будет впервые за долгие годы участвовать в Первенстве России.

«Адекватно оцениваем свои шансы на предстоящих соревнованиях, все-таки полноценная регбийная база и регулярный соревновательный сезон появились в Севастополе недавно, но нашим девчонкам нужен опыт всероссийских соревнований», — отметил главный тренер сборных Севастополя Олег Куцык.

Напомним, в прошлом году впервые за долгие годы мужская сборная по пляжному регби принимала участие в розыгрыше Кубка России, который проходил 29 августа в Москве.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский