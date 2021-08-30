Сборная Севастополя приняла участие в Кубке России по регби-пляжное

Севастопольская мужская сборная по пляжному регби приняла участие в розыгрыше Кубка России, который прошел 29 августа в Москве.

«Для большинства наших спортсменов это был дебют. Молодые севастопольские игроки соревновались с опытными спортсменами, неоднократным призерами Чемпионатов и Кубков России, профессиональными игроками. Наши ребята получили колоссальный опыт на этих соревнованиях. И не смотря на занятое место в турнирной таблице, команда боролась до последнего с максимальной отдачей» — отметила директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Севастопольская городская Федерация регби выражает огромную благодарность за оказанную помощь в организации выезда начальника управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, руководителя ГАУС «ЦСП» Дмитрия Карпова и конечно председателя Попечительского совета Федерации, депутата заксобрания Севастополя Илью Журавлева.

Дмитрий Островский