В Севастополе на бывшего директора школы заведено уголовное дело

Дело передано в суд

В Севастополе с бывшего директора одной из школ Балаклавского района будет взыскиваться имущественный ущерб в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, бывший директор одной из школ района фиктивно оформила родного брата на должности сторожа, электрика, дворника и перечисляла ему денежные средства в качестве оплаты труда.

Отмечается, что указанные действия повлекли растрату бюджетных денежных средств в размере почти 200 тыс. рублей.

Сейчас женщина обвиняется в растрате с использованием своего служебного положения. На нее заведено уголовное дело, которое находится на рассмотрении Балаклавского районного суда Севастополя.

Напомним, в Севастополе на директора школы было заведено уголовное дело за растрату 4,5 млн рублей.

Ольга Сурикова