Медики в случае заражения COVID-19 могут получить дополнительную выплату

Но после расследования заражения

Медики, которые работают с пациентами с ковидом, а также водители машин скорой помощи, могут претендовать на дополнительные страховые выплаты. На эти цели Правительство РФ дополнительно выделит свыше 4 млрд рублей, сообщает департамент здравоохранения Севастополя.

«Медработник, почувствовавший себя плохо, должен обратиться в медицинскую лабораторию для тестирования на COVID-19. После подтверждения заболевания работодатель проведет расследование заражения, а затем направит в Фонд социального страхования Российской Федерации справку для начисления выплаты», — поясняется в сообщении.

При этом премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что выплаты должны происходить своевременно и без проволочек.

Напомним, в Севастополе ввели дополнительную выплату медикам, которые стимулировали граждан сделать прививку от коронавируса.

Ольга Сурикова