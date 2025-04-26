В Севастополе открылась авторская выставка севастопольского фотографа Анны Корниловой

В преддверии Международного дня танца, который отмечается 29 апреля, в фойе Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКиИ) открылась персональная фотовыставка Анны Корниловой.

Выставка проводится второй год подряд и уже стала традиционной. На снимках динамичные и эмоциональные кадры, запечатлевшие выступления севастопольских танцевальных коллективов — Государственного ансамбля танца «Черное море» и Образцовой хореографической студии «Черное море».

Фотовыставка дарит возможность взглянуть на танец под иным углом, увидеть его красоту в остановленном кадре, передав магию искусства движения.

Выставку можно увидеть до 27 апреля включительно.