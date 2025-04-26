Новая программа «Районы»

Внимание! Мы запускаем новую программу «Районы»

В увлекательных выпусках с задорной и очень любознательной Дарьей Морговкой в роли ведущей не будет никаких навязанных советов и нудной истории. Это знакомство в районами нашего города, через его жителей, интересные места и прогулку. Каждый выпуск ведущая обещает набирать не меньше 10000 шагов.

Передачу «Районы» можно использовать как инструкцию к путешествию и знакомство с Севастополем: Дарья честно расскажет, как выгоднее пройти в музеи поселиться, а где вкуснее перекусить.

Увидимся на вашем районе?

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