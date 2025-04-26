Масштабный мотопробег «Живая память» стартовал в Симферополе. Сегодня колонна прибудет в Севастополь

Сегодня из столицы Крыма отправился мотопробег, посвященный 80-й годовщине Великой Победы. В нем принимает участие более 2 000 человек и более 150 мотоциклов. За двое суток участники проедут по маршруту: Симферополь – Севастополь – Феодосия – Керчь.

Программа пробега включает торжественное возложение цветов к мемориалам героев Великой Отечественной войны. Запланированы встречи с ветеранами, выступления артистов и традиционно полевая кухня.

Колонна стартовала от памятника Т-34, установленного в сквере Победы в Симферополе. И сегодня прибудет в Севастополь.

Завершится пробег 27 апреля в Керчи в микрорайоне Героевка, у Мемориала Эльтигенского десанта.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города