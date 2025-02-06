В Севастополе откорректируют новую схему движения транспорта

Новая схема движения транспорта в объезд улицы Адмирала Октябрьского будет откорректирована с учётом предложений севастопольцев. Напомним, она будет запущена 17 февраля.

«Мы анализируем обратную связь. В любом случае понадобятся некоторые корректировки, потому что есть здравые предложения. Через неделю будем готовы доложить и окончательно принять решение», — сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено на заседании правительства Севастополя.

Сейчас на улицах Шмидта и Демидова продолжается демонтаж брусчатки. Когда там уложат бетонное покрытие, эти улицы станут частью схемы объезда улицы Адмирала Октябрьского.

Напомним, по улицам Демидова и Шмидта пустят личные автомобили и автобусы малого класса — маршруты № 4, 83 и 112. Автобусы среднего и большого класса пойдут в объезд через улицы Гоголя и Капитанскую, которую откроют исключительно для общественного транспорта. Троллейбусы пойдут по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя.