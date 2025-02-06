В Севастополь возвращается зима – объявлено штормовое предупреждение

Погода в Севастополе ухудшается. Синоптики обещают к вечеру минусовую температуру со снегом и гололедицей. В МЧС предупреждают – 7 и 8 февраля порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с при температуре воздуха ночью от -1 до -3°С, днём от 1 до 3°С.

Севастопольские коммунальщики готовятся к работе – с вечера 19 комбинированных дорожных машин будут обрабатывать спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах. Обозначены маршруты для оперативной уборки снега и распределения противогололедного материала. В городе дороги обрабатываются чистой солью, в пригороде распределяется пескосоляная смесь, сообщил и.о замгубернатора Севастополя Павел Иено.

В то же время Крым активно засыпает снегом. Ночью ожидается метель, снег и гололедица. Особенно много осадков в Симферопольском, Белогорском районах.

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