Прокуратура Севастополя добивается признания пенсионера жителем осажденного Сталинграда

84-летний мужчина добивался через прокуратуру признания его жителем осажденного Сталинграда.

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя установила, что севастопольский пенсионер обращался в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Центральному району Волгограда» для получения удостоверения «Житель осажденного Сталинграда». Но он не смог подтвердить своё проживание в городе в период осады и получил отказ.

Прокуратура получила сведения, что мужчина родился в 1941 году в Сталинграде, проживал там с сестрой и родителями. Его отец служил в Военно-морском флоте и в 1943 году погиб.

С заявлением об установлении факта нахождения пенсионера в Сталинграде в период Сталинградской битвы прокуратура района обратилась в Гагаринский районный суд г. Севастополя. Заявление было удовлетворено. Но в Центре соцзащиты в Волгограде ему повторно отказали.

Прокурор Гагаринского района г. Севастополя вновь обратился в суд. В иске он просил признать отказ незаконным и обязать Центр соцзащиты выдать удостоверение пенсионеру. Центральный районный суд г. Волгограда удовлетворил иск прокурора.

Фактическое восстановление прав мужчины на признание за ним статуса «Житель осажденного Сталинграда» остается на контроле прокуратуры.

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Евгения Павлова

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney