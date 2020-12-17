За падение ребенка в шахту башни на 30-й батарее в Севастополе возбудили уголовное дело

Мальчик получил тяжелые травмы

Уголовное дело возбуждено по факту падения 12-летнего ребёнка в шахту орудийной башни на 30-й береговой батарее Севастополя, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Надзорным ведомством отмечается, что ребенок упал в шахту орудийной башни 6 сентября во время школьной экскурсии.

Посещение 30-й береговой батареи было организовано в рамках участия школьников в образовательном проекте «Батарейная школа», который в 2019-2020 учебного году реализуется на базе Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

Мальчик получил тяжелые травмы.

«Причинами получения несовершеннолетним травм стало в том числе ослабление контроля со стороны педагога общеобразовательной школы, а также ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками школы и отсутствие эффективного контроля со стороны её руководства. Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона директору общеобразовательного учреждения», – подчеркнули в ведомстве.

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Уголовное дело возбуждено отделом дознания ОМВД РФ по Нахимовскому району Севастополя по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю