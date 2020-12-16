В Севастополе от коронавируса умерли пять человек за сутки

За сутки заболел 81 человек

В Севастополе по состоянию на утро 16 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. 12 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 89 лет, говорится в оперативной сводке правительства.

После выздоровления выписаны 99 человек.

Скончались пять человек в возрасте от 70 до 79 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5526 человек. В настоящий момент выздоровели 5140 человек, 180 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 147 человек, в «Изумруде» – 178. На амбулаторном лечении – 44 человека.

Под наблюдением находится 544 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.