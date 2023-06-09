В Севастополе осуждены три грузчика за убийство и ограбление коллеги

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина соседнего государства, который ограбил знакомого и организовал его убийство с участием двух подельников.

Суд установил, что осужденные в Севастополе неофициально совместно работали грузчиками. 29 марта 2022 года они совершили разбойное нападение на 52-летнего местного жителя, который также неофициально работал вместе с ними.

Организатор убийства – 28-летний гражданин соседнего государства — узнал, что потерпевший располагает крупной суммой денег, и предложил своему «коллеге» похитить эти средства. Мужчины пригласили жертву в гости, а когда он пришел, связали его и похитили у него 22 тыс. рублей и ключи от дома. Угрозами они заставили его рассказать, где находится оставшаяся сумма.

Дома у потерпевшего организатор нашел еще 180 тыс. рублей, после чего по телефону дал указание убить мужчину. К совершению убийства был привлечен уже третий соучастник. Подельники задушили потерпевшего и сбросили труп в расположенный рядом заброшенный туалет.

Севастопольский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил организатору преступления наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Его подельники приговорены к лишению свободы на 15 и 12 лет с ограничением свободы в течение 1 года после освобождения. Все виновные будут отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова