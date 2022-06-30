В Севастополе будут судить строителя за убийство девушки

Тело держал в люке под инструментами

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который убил молодую девушку в марте 2022 года –задушил шнурком от одежды.

Ранее обвиняемый уже был осужден за разбойное нападение.

По версии следствия, 30 марта этого года 24-летняя жительница Севастополя встретилась со своим знакомым, который работал строителем. В одном из помещений частного дома в садовом товариществе «Золотая балка» между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник задушил девушку шнурком от одежды.

«Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в емкость, расположенную на территории домовладения, закрыл люком и разместил на нем строительные материалы, с которыми продолжал работать в последующие дни», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Несмотря на предпринятые им меры, он был задержан. Дело передано для рассмотрения по существу в Балаклавский райсуд.

Напомним, об исчезновение 31 марта 2022 года 24- летней девушки заявила в полицию ее мать. По ее словам, дочь пошла устраиваться на работу и больше на связь не выходила.

Ольга Сурикова