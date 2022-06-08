Трое севастопольцев обвиняются в убийстве коллеги

Убили, чтобы избежать наказания за грабеж

ГСУ Следкома по Севастополю предъявлено обвинение троим местным жителям в убийстве мужчины из корыстных побуждений.

«В марте 2022 года в городе Севастополе трое мужчин, работавших с потерпевшим в одной организации, решили завладеть его денежными средствами. Для этого его заманили в квартиру одного из обвиняемых, где забрали у него не менее 100 тысяч рублей», —уточняются пресс-службой ведомства мотивы преступления.

Далее, чтобы избежать наказания, они задушили потерпевшего и вывезли тело на территорию заброшенного здания.

Через несколько дней его обнаружили там местные жители.

Причастные к совершению убийства были установлены и задержаны. Их заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что задержанные 1986, 1993 и 2002 годов рождения.

Напомним, в Крыму задержан гражданин Украины, проживавший в Симферопольском районе, по обвинению в групповом изнасиловании и убийстве девушки почти 25 лет назад.

Ольга Сурикова